Raevunud kallurijuht teda korrale kutsunud naisele: Linnud s...vad ka, aga sina mölised koni pärast

«Autojuht suitsetas kabiinis ning sigaretti lõpetades lennutas koni aknast välja, mis kukkus otse meie aeda. Lehvitasin juhile ja andsin delikaatselt märku, et tal kukkus midagi maha,» kirjeldas tüli algust puhtust armastav osapool.



Umbes 60-aastane vene keelt kõnelenud meeskodanik avas akna ja hakkas valjuhäälselt selgitama, et ta on lähedalt objektilt ja ei mahu mujale parkima. «Ma ei saa ära minna, ootan koormat! Kui tahad hoovist välja sõita, siis nii ütlegi, aga ega mul kuskile minna niikuinii ei ole,» karjus juht. Naine, kes enda sõnul saab vene keelest aru, aga rääkida ei julge, selgitas eesti keeles vastu, et tal pole parkimise vastu midagi, aga palun korjaku mees mahavisatud praht üles. See sütitas autojuhi täielikult põlema: "Kas sa üldse millestki aru saad?"