Nostradamuse ennustus aastaks 2022: Putin sureb ja maa mattub kolmeks päevaks pimedusse

Nostradamus pani oma kuulsa oopuse «Les Propheties» kirja 1555. aastal. Ta ise olevat öelnud, et võttis aluseks ka astroloogilised mõõtmised. Nostradamus õppis astroloogiat lisaks muudele okultismiteadustele ja kombineeris need oma ennustustes, mille pani kirja kvaträänide ehk neljarealiste värssidena.

Kokku kirjutas mees 6338 ennustust ja ennustuste periood peaks ulatuma aastani 3797. Samas on seni teadmata, mis oli tema tegelik saladus ja kuna tema kvaträänid on nii müstilised, siis tegelikult annab neid tõlgendada mitmeti. Kuigi Nostradamuse sõnadesse või nende põhjal tehtud tõlgendustesse tuleks suhtuda skeptiliselt, pole kahtlustki, et ta senini maailma ei lummaks.