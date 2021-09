Kõhuprobleem, mis võib sul takistada kaalu kontrolli alla saamist

Ja selle all peetakse silmas, et tuleb süüa siis, kui sa oled näljane ja lõpetada, kui kõht saab täis. Toitumisele tähelepanelikult lähenemine ei tähenda teatud toitude piiramist (nagu ketodieet) või teatud aegadel söömist (paastumine). Samuti on nüüd teada, et väga oluline on usaldada ja toetada oma kõhus elavaid baktereid. Nimelt selgus värskest uuringust, et «head» bakterid, kes su seedeelundkonnas elavad, mõjutavad otseselt su võimekust kaalu kaotada.