SÜGISENE PÖÖRIPÄEV ⟩ Täna algab sügis... või kas ikka algab?

Täna kell 22.21 algab sügis, niisiis on täna sügisene pööripäev. Lõunapoolkera inimeste jaoks märgib tänane aga kevade algust. Inimesed, kes elavad ekvaatorile väga lähedal, ei märka ilmselt suurt erinevust, kuna nende ööd ja päevad on koguaeg umbes 12 tundi pikad. Küll aga tajume meie siin Eestis seda teravamalt: ööd hakkavad nüüd venima pikemaks ja päevad muutuma aina lühemaks, kuniks talvisesse pööripäeva jõudes võib tunduda, et päeval valgust peaaegu polegi.