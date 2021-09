Põhjus, miks ananassi süües suu hellaks muutub

Toitumisteadlane Jonathan Valdez kinnitab: «Ananass on suurepärane C-vitamiini allikas ja samuti on see madala kalorisisaldusega.» Keri Gans, teine toitumisteadlane, lisab omalt poolt, et lisaks on ananass hea kiudainete allikas. «Ühes tassitäies portsjonis on 2,3 grammi kiudaineid,» ütleb Gans. «Kiudained on seotud kauem kestva täiskõhutundega ja ka kaalukontrolliga, samuti veresuhkru stabiliseerimisega.»