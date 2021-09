Eesti eurolaulja näeb «Doktor Dolittle'i» raamatus vaktsiinipropaganda ohtu

Kolme lapse ema Nurmsalu on mures, sest 1924. aastal ilmunud Hugh Loftingi raamatus «Doktor Dolittle» on lõik vaktsiinidest. See raamat on ka viienda klassi õpilaste kohustusliku kirjanduse nimekirjas. Laulja manitseb õpetajaid, et nad ei suruks raamatut lastele peale, sest vaktsiinipropaganda on meie riigis keelatud.