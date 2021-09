Uma Thurman paljastas oma elu süngeima saladuse

Thurman kirjeldas üksikasjalikult, kuidas ta helistas oma vanematele, et arutada oma järgmisi samme. «See oli esimene kord, kui üldse seksist rääkisime.» Lõpuks tegid nad ühise otsuse raseduse katkestamiseks. See toimus Saksamaal Kölnis ühes kliinikus. «See oli kohutavalt valus, aga ma ei kurtnud,» jagas Thurman ja märkis, et see on olnud praeguseni tema elu süngeim saladus.