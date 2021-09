Eris on praegu veel vaid fiktiivne planeet. Siin pildil on tegemist kunstniku nägemusega Erisest. FOTO: Shutterstock

Üks kõige vastuolulisemaid sündmusi, mis on astronoomias lähiajal juhtunud, leidis aset 2006. aastal, kui Pluuto võeti ametlikust planeetide nimekirjast maha. Nüüd on üks neist, kes kõige ägedamalt Pluuto «tapmise» eest võitles, asunud teekonnale, et lisada planeetide nimistusse taevakeha, mis tema hinnangul Pluutost rohkem planeedi nimetust väärib.