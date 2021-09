3 sodiaagimärki, kes on suurimad rahakulutajad

Kuigi sellest alati otseselt ei räägita, on inimestel tavaliselt mingi domineeriv hoiak seoses raha kulutamisega. Mõned väärtustavad hetkes elamist ja nautimist ning raha on lihtsalt vahend selle saavutamiseks. Nähes raha, näevad nad kohe võimalusi, mida kõike sellega teha saaks. Teised aga kalkuleerivad peas, et kui ma luban endale seda asja nüüd, siis kust ma pean pärast kokku tõmbama? Kolmandad otsivadki alati võimalusi, kuidas raha kokku hoida, säästa ja «võitjana» välja tulla. Rahaga seotud hoiakuid on kindlasti veel rohkemgi ja üks viis, kuidas inimese suhet rahaga mõista, avaneb ka läbi tema sodiaagimärgi.