Progresseerunud Marss aitab mõista, mida peame parajasti õppima, et oma energia kasutamises edasi areneda. Uuri, millisesse sodiaagimärki on progresseerunud sinu Marss.

Oleme jõudnud progresseerunud planeetidega tutvumisel Marsini - meie progresseerunud Marss näitab, kuidas meie tegutsemis- ja algatusvõime on parajasti arenemas läbi meie elukogemuse. See näitab ka, mida me oleme õppimas oma energia ja motivatsiooni kohta ning kuidas peaksime neile praegusel ajal lähenema.