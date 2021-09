Eestlanna toitumisest: oma harjumuste muutmiseks kulub alla kümne nädala

Elise kirjeldab oma möödunud nädala kogemusi nii:

«Nädalad mööduvad kiiresti ja väga palju midagi uut enam jagada ei olegi. Eelmine nädal algas toreda uudisega, et võitsin taimse piima väljakutsega Tallinna Botaanikaaia perepääsme! Tasub ikka loosimistel osaleda, sest kunagi ei tea, kust tore võit on tulemas!

Aga muidu on see nädal läinud kiirelt ja eriti midagi märkimisväärset polegi juhtunud. Olen vegan söömisharjumustega täiesti ära harjunud ning poes enam kaua aega ei lähe, kuna on suhteliselt hästi teada, mida osta ja mida mitte. Oleme ka vanaema juurest saanud palju värskeid toiduaineid (nagu suvikõrvitsat, kõrvitsat, õunu, tomateid ja kurke), mille peab kiirelt ära tarbima, sest muidu võtavad väikesed kärbsed kogu köögi üle. Kuna oleme suhteliselt kodused olnud, siis väljas pole väga palju söömas käinud. Ühe korra tellisime vegansushit ja teisel korral haarasin kaasa vegansmuuti.

Restoranist tellitud sushi. FOTO: Erakogu

Vegantoidud tulevad üldiselt hästi välja, samamoodi ka vegankoogid ja -pirukad. Sellel nädalal tegin ameerikaliku apple pie retsepti järgi õunapirukat, mis oli väga maitsev. Enam ei ole väga rohkem katsetanud, kuna on väljakujunenud juba mingid kindlad retseptid.

Aga tore on see, et sõbrannad saadavad erinevaid veganretsepte, mida siis saan jälle proovida. Näiteks vegan enchilada’d, juursellerist fish & chips ja porgandi-läätse-kikerherne banitsa, mis on üldse Bulgaaria retsept. Ehk kui vähegi viitsimist on, saab veganina iga päev midagi uut köögis katsetada.

Kodus küpsetatud õunakook. FOTO: Erakogu

Meie oleme jäänud sellel nädalal pigem lihtsamate toitude juurde nagu maitsepärmiga tatrapuder ja mu uus lemmik – NOA läätse-karrimaitselise hummusega ciabatta.

Tatrapuder maitsepärmiga. FOTO: Erakogu

Uskumatu, et ainult kaks nädalat on veel väljakutse lõpuni! See aeg on tegelikult läinud väga kiiresti ja minu kogemus näitab, et oma harjumuste muutmine võtab tegelikult vähem kui kümme nädalat. Kui kellelgi on vähegi huvi oma ökoloogilist jalajälge läbi toitumise ja teadlikuma elustiili muuta, siis väga soovitan seda väljakutset proovida.»

Kui sinagi oled huvitatud veganlusest ja soovid selle maailmaga lähemalt tutvuda, siis liitu rahvusvahelise programmiga «10 Weeks to Vegan» ehk «10 nädalat veganluseni». Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus ja Vegan Oureachi koostöös on nüüd võimalik veganväljakutse vastu võtta ka eesti keeles. Selleks tuleb rippmenüüs valida Eesti verisoon.