5 viisi, kuidas parandada suhet lõhkuvaid deemondialooge

Paariterapeut doktor Jennifer Guttman näeb seda tihti oma töös, samuti näeb ta, kui palju probleeme tekitab suhetes üksteise kiindumusstiilidest mitte teadlik olemine ning puudulik kommunikatsioon. «Kui üks või mõlemad partnerid on haavatavusega paarisuhtes hädas, siis lõhub see tervet suhte vundamenti,» kirjutab ta väljaandes Psychology Today. «Kliiniline psühholoog dr Sue Johnson julgustab paare ära tundma, millised on nende «deemondialoogid».»