Vägistamissüüdistuse eest põgenev prints Andrew jäi lapselapse sünnist ilma

Prints Andrew peidab end Šotimaal Ameerika Ühendriikide juristide eest, kes tahavad talle üle anda kohtukutset süüdistusega vägistamises. Eile ütles kuninglikule perele lähedalseisev allikas The Sunile: «Prints Andrew on teinud üsna selgeks, et ta ei kavatse Balmoralist lahkuda.»

Allikas lisas: «Paistab, et talle on antud nõu peidus püsida ja kogu asjast [sünnitusest] eemale hoida.»

Andrew’ga on seni kuninganna Balmorali residentsis aega veetnud ka eksabikaasa Sarah Ferguson, kes on mehele lojaalselt toeks olnud. Siiski võttis värske vanaema ette reisi Westminsteri haiglasse, et oma tütrele sünnitusel toeks olla.

33-aastasel Beatrice’il sündis eile 2770 grammi kaalunud tütreke. Tema nime pole veel teada antud. Beatrice on troonipärimisjärjekorras üheteistkümnes.

Prints Andrew’d süüdistab vägistamises naine nimega Virginia Giuffre, kes oli süüdi mõistetud pedofiil Jeffrey Epsteini inimkaubanduse ohver. Süüdistuse kohaselt sunniti naist printsiga seksima, kui ta oli vaid 17-aastane.