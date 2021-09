Näojooga kasulikkusest: imevahend, mis parandab koheselt naha toonust ning ainevahetust

Ilmselt on meist paljud juba kuulnud, et joogaga tegelemine aitab keha ja vaimu tasakaalus hoida. Internetiavarustes on mitmest joogaliikidest räägitud põhjalikult ning harrastajatel on lihtne end selle valdkonnaga huvi korral kenasti kurssi viia. Raadio Elmar hommikuprogrammis aga keskendusime seekord näojoogale.

«Näojooga on tõeline imevahend! See on väga lihtne harjutuste kompleks. Nii nagu keha vajab toonuse hoidmiseks treenimist, siis vajab seda samal määral ka meie nägu. Näojoogaga võib alustada igal ajal. Näiteks ka teismeeas on sellega tegelemine väga kasulik - see aitab parandada naha ainevahetust ning on seeläbi hea abivahend vistrike probleemide juures,» sõnas Hunt.

Joogaspetsialist lisas, et vanemaks saades väheneb nahas kollageen, elastiin ning nõrgeneb ka lihaste toonus. «Näojoogaga annab olukorda parandada. Harjutusi on samal ajal väga lihtne teha. Näolihased on võrreldes kehalihastega oluliselt väiksemad ja seetõttu alluvad need paremini ka treeningule,» märkis ta.

«Harjutused kujutavad endast pigem mõnusat massaaži kosmeetiku juures ja kõik need liigutused jäävad ka hästi meelde. Ilmselt paljud meist on neid hajutusi teinud ka varem, endale teadvustamata, et see ongi tegelikult näojooga,» muigas Hunt.

Treener avaldas, et jõudis valdkonnani tänu isiklikule huvile. «Kõigepealt hakkasin erialaseid videosid vaatama ja asusin praktikaid vaikselt enda peal katsetama. Olin sellest joogaliigist ka varem kuulnud, kuid aastate jooksul unustasin detailid. Avastasin ühel hetkel, et Londonis on näojooga treenerite kool - koroona tõttu kohale minna ei õnnestunud, kuid sain kursuse läbida interneti vahendusel. Treening oli põhjalik, töötasin läbi väga palju materjali ning litsentsi saamiseks pidin sooritama mitmeid eksameid,» rääkis ta.

«Tean, et see on asi, millega täna tegelda tahan. Oma koolitustel teen iga inimesega baasharjutused läbi. On oluline teada, et konkreetset harjutust tehes ei tohi kortse tekkida kuhugi teise kohta. Kui sa teed liigutusi valesti, siis võid näonahka hoopis hullemaks teha. Hea on baasharjutusi teada ja suvaliselt pole mõtet midagi teha. Juhendamine tuleb kindlasti kasuks,» mainis näojooga spetsialist.

Näojooga sessioon võib treeneri sõnul kesta ka vaid mõned minutid, et piisavat mõju avaldada. «Baasharjutusi on kokku 18 - iga harjutus võtab aega ligikaudu minuti. Kord nädalas võiks läbi teha kõik need harjutused. Kui sa tead, et su kael veel nii väga ei vanane, siis pole iga päev vajalik sellele piirkonnale tähelepanu pöörata. Võid keskenduda hoopis silmadele,» märkis naine.

«Mina olen teinud näojoogat isegi autoroolis - ikka ja jälle olen sõbrannadele vahele jäänud. Olen enda ja oma õpilaste peal märganud, et harjutused parandavad näotoonust koheselt. Väga mitmest kortsukesest on võimalik praktiliselt lahti saada - need on küll olemas, kuid on märgatavalt vähenenud. Silmad muutuvad erksamaks ning tumedad varjud silmade alt kaovad. Need harjutused teevad imet. Varem käisin kord kuus kosmeetiku juures aparaadi hoolduses, nüüd ma enam neid külastusi ette ei võta,» sõnas Kaidi Hunt ja lisas, et tema tegemistega on võimalik huvilistel kursis olla sotsiaalmeedia vahendusel.

Kuula intervjuud SIIN.