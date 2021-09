Valgevenes mõisteti naine säutsu eest vanglasse

Eile otsustas kohus, et Vikholm on süüdi Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka laimamises. Naine saadetakse pooleteiseks aastaks kolooniasse karistust kandma.

Irinal on Twitteris vaid 62 jälgijat ja tema peamine postituste sisu on keskendunud Lukašenka võimu kritiseerimisele. 58-aastane naine on korduvalt retweet’inud ka teiste inimeste Valgevene võimude vastast sisu, nii oli ka Ryanairi-teemalise säutsuga.