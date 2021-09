HULLUD 20NDAD ⟩ Astroloogia selgitab kurikuulsa «27 klubi» surmasid

«27 klubi» on mõiste, mis tekkis populaarkultuuris seoses noorte andekate muusikute ja kunstitegelaste surmadega, kelle elu ei küündinud 28. eluaastani. See mõiste sai laiemat tähelepanu ning jõudis massidesse seoses Kurt Cobaini surmaga 1994. aastal. Need surmad olid seotud tihti alkoholi või uimastite ületarvitamisega ning sisaldasid ka enesetappe.