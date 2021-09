Üks vale teise järel: Tallinnas võõrast invakaarti kasutanud isik jäi haledalt vahele

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart. Pilt on illustratiivne. FOTO: Toomas Huik/Scanpix

Pistelised kontrollid on näidanud, et suurusjärgus pooled puudega inimese sõiduki parkimiskaardiga parkijatest on tegelikult terved inimesed. Soodustuse saamiseks kasutatakse nii lähisugulastele kuuluvaid kui leitud, võltsitud või kehtetuid kaarte, avaldab Eesti politsei oma sotsiaalmeediapostituses.