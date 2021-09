SODIAAGISOSINAD ⟩ Tsüklite lõpp ja uute algus: valmis tasub olla pöörasteks pööreteks

Soovitused nädalaks

Teisipäeval lase emotsioonid välja, et need saaks vabaneda.

NÄDALAKAART

Narr on tarokaardipaki esimene kaart, seotud ka numbriga 0. Narr kannab endas uute alguste suurt energiat – me astume, pea pilvedes, kuristikku, täiesti teadmata, mis on ohud ja õpitunnid, mis meid ees ootavad. Narr näitab meile uusi võimalusi ja avab uusi uksi. Tema on meie potentsiaali kehastus, aga ka süütuse ja negatiivses võtmes liigse tuulepäisuse sümboliks. Igal juhul aga ütleb ta meile, et valmis tuleb olla uueks seikluseks!