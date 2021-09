Isegi kui pealtnäha tekitab see lugu heldimust, on kohalikud väga mures ja käivad mehe aia taga meelt avaldamas.

Nad väidavad, et kümned kassid elavad kehvades tingimustes ega saa vabalt ringi liikuda. Meeleavaldajate arvates on kasside koolitamine ja nendega jalutamine ebaseaduslik ja ebamoraalne. Mees ise aga eitab süüdistusi ja ütleb, et loomad on õnnelikud ning mis kõige tähtsam – terved.