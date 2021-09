Täna öösel, 21. septembril kell 2.55 on täiskuu jõudnud taevas oma maksimaalsesse valgustatuse faasi. Tähelepanelikum loodusvaatleja teab aga kindlasti, et sügisene pööripäev on alles 22. septembril kell 22.21. Niisiis on tegemist selle suve viimase täiskuuga.