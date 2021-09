Ei saa salata, et kuna koroonapandeemia on erinevaid unetuse tekke põhjustajaid – eelkõige tööstressi – suurendanud, on viimasel ajal hakatud ka uusi nn pääseteid välja mõtlema. Kurb küll, aga reaalsuses need aita, vaid teevad olukorra hullemaks, süvendades ärevushäireid ja depressiooni.