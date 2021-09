TÄISKUU HOROSKOOP ⟩ Kalade täiskuu teeb meid haavatavaks ning äratab tingimusteta armastust

Eeloleval ööl kell 02:54 saabub täiskuu Kalade sodiaagimärgi lõpusirgel, kraadis 28°14’. Kuna täiskuu toob alati millegi kulminatsiooni ning Kalad on sodiaagiringi viimane märk, on seekord ilmselt oodata millegi lõppemist. Lõpp võib olla seotud millegagi, mis andis endast märku perioodil 13. märts kuni 11. aprill. Parimal juhul on see mõni sisemine hoiak, seisund või emotsioon, mille kütkeist me vabaneme. Aga võivad toimuda ka suured muutused meid ümbritsevas elus.

See täiskuu teeb meid emotsionaalseks, tundlikuks ja sentimentaalseks – tajume kõike mitmekordselt ning lisaks tunneme oma tunnete kõrval sama palju veel ka teiste lähedaste tundeid. Võime kogeda, et miski lahkub meie elust, ning see on meie jaoks nagu mingisugune ohverdus. Kalade energia nõuab, et usaldaksime – lahkub see, mis lahkuma peab, et meie elus ja südames oleks ruumi uutele arengutele. Kalade täiskuu teeb meid haavatavaks, kuid õpetab oma südant rohkem avama ja olukordi aktsepteerima.