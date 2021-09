NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal toob ootamatuid pöördeid suhetes ja intensiivseid vestlusi!

Sel nädalal saabub täiskuu Kalades, mis tähistab kulminatsiooni sodiaagiringi päris viimases märgis, kus lõpp sulab kokku uue algusega. Kalade märk on väga emotsionaalne, intuitiivne ja ka loominguline ning need seisundid võivad meis sel nädalal haripunkti jõuda. Samas peab ehk millestki nüüd loobuma - meie teadvusse saabub arusaamine sellest, mis on läbi ning peab minema, et teha ruumi uuele. Kui miski tundub praegu kui ohverdus, siis tuleb usaldada, et see on parema tuleviku nimel.