Populaarsed toidud, mis ekspertide sõnul vistseraalset rasva vähendavad

Vistseraalne ehk siseelundkonna rasv on rasv, mis pesitseb kõhuõõnes ja ümbritseb meie organeid. Just see on nn paha rasv, mis sageli terviseprobleeme kaasa toob. Kaalutõusust rääkides mõeldakse sageli aga vaid nahaalusele rasvale, mis on silmaga paremini näha. Tervisele on aga nn nähtamatu rasv ohtlikum.