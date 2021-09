Täna esmadeidile? Väldi nendest asjadest rääkimist

Siin on mõned näpunäited, mida enne esmadeiti endale meelde tuletada.

Ära ole ebaviisakas

Fopaa ei ole alati sinu sõnumi sisu, vaid viis, kuidas sa seda välja ütled. Ära ole ebaviisakas! Ära mine deidile suhtumisega, et sa oled temast parem või targem.

Ära räägi oma eksidest, potentsiaalsetest partneritest või teistest kaaslastest

See on kohtingujuttude kuldstandard. Ära räägi oma eksidest! Kuid väldi ka selliste asjade ütlemist nagu «Mul on täna veel üks kohting tulemas».

Ära ole võlts või pinnapealne

Püüa jääda autentseks, sest sa ei taha ju rääkida vaid igavat small talk’i. Pea meeles, et see on su võimalus näidata enda parimaid külgi, aga sa peaksid jääma siiraks, autentseks ja huvitavaks. Näiteks ära ütle, et töötad müügialal, räägi mõni põnev lugu, mis sul sellega seoses on juhtunud.

Ära räägi ainult endast.