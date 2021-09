OLED SÜÜDI? ⟩ Pilt on, häält mitte: psühholoogid hoiatavad, et see hävitab lõpuks iga suhte

Konfliktistiile on erinevaid, kuna konflikte tuleb suhetes ikka ette ning me peame neile kuidagi reageerima. On inimesi, kes lähenevad asjale konstruktiivselt ja on koostööaltid, on neid, kes on hakkavad kohe võitlema ja ennast kaitsma ja on neid, kes valivad varjatud võitluse – intriigid, tagarääkimine, saboteerimine, alatud võtted.