Siberi teadlased aretasid uue kartulisordi

See pole lähiajaloos esimene kord, kui Siberi teadlastel on selline asi õnnestunud. 2018. aastal kinnitasid nad uue sordi nimega Zlatka. «Zlatka on meie piirkonna peamistele haigustele resistentne,» rääkis üks sordiloojatest Anna Safonova. «Selle viljaliha on kollane, ta on väga maitsev ja ühelt hektarilt saab kuni 456 tsentnerit saaki.»

Sokur on aga roosa kartul, mis samuti on patogeenidele väga vastupidav. «Selle mugulad on siledad ja ovaalsed, «silmad» on väga väikesed. Sokuris on palju tärklist, mis omakorda pakub väga head maitseelamust,» lisas Safonova.

Uusi kartulisorte on juba põldudel katsetatud, et näha, kuidas need mitte ainult katsepõldudel, vaid ka suuremas tootmises vilja kannavad, kirjutab Komsomolskaja Pravda.