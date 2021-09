40-aastane lauljatar avaldas New Yorgis toimunud kontserdi tavatagusest piltide seeria.

Staar on fotol täies hiilguses, kus kannab neoonkollast pikkade varrukatega pluusi ning mille peal on rindade pilt. Jalas on tal läbikumavad napid püksikud ning üle põlvede ulatuvad kontsaga saapad.