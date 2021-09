Maailmakoristuspäevale on end kirja pannud juba üle 35 000 eestlase! Liitu laupäevase koristusega SIIN!

Kui teile tundub, et sodi ja rämpsu on meie ümber liiga palju, siis ärge muretsege, osa sellest saab juba 18. septembril koristatud. Raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» rääkis suurejoonelisest ettevõtmisest lähemalt Maailmakoristuspäeva eestvedaja ja loovjuht Mart Normet.

«Eestis on koristamisele registreerunud üle 35 000 inimese, see on aukartustäratav ja super tulemus! Juhin siinkohal tähelepanu, et registreerimine on siinkohal väga tähtis. Numbrid meeldivad poliitikutele - nad näevad, et inimesed tahavad muutust. Loodetavasti meeldivad need numbrid ka töösturitele - nad näevad, et inimesed tahad vähem rämpsu enda ümber. Seetõttu, kutsume kõiki Maailmakoristuse lehel end kirja panema, iga koristaja loeb,» märkis Normet.

Maailmakoristuspäeva meeskond usub, et üritusest aktiivne osavõtt pakub koristajatele ohtralt positiivseid emotsioone. «Isegi veerand tundi koristamisel on suur mõju - aga kui sa juba tund aega panustad loodusele, on see tunne veelgi parem,» lisas Normet.

«See on tegelikult päris uskumatu, kuidas koristamise ja puhastamise teema maailma kõnetab. Sellest saadakse aru ühtmoodi, üle terve planeedi. Pole vahet, kas su riigis on plastpudelite põllud või prügijõed...või on siis selline ilus riik nagu Eesti. Muidugi võime välja tuua Põhja-Korea, nendega on päris raske asju ajada. Seevastu on meil näiteks Süürias ja Iraanis näiteks jällegi hea meeskond, meil on väga keerulistes paikades eestvedavad inimesed olemas. Mõnes riigis on see oht võimule kui inimesed kogunevad, ometigi saame WhatsApp grupi kaudu koristamise ülemaailmselt ära organiseerida. See on uskumatu, milline asi on Eestist alguse saanud,» sõnas Normet.

Koristamise käigus võetakse kodudest vastu ka vana elektroonikat. «On rõõm teha tänavu koostööd eestlaste asutatud innovatiivse elektroonika taaskasutamisele ja ümbertöötlemisele suunatud iduettevõtte Ringyga. Nad on sel nädala Eesti tuuril - nad võtavad vastu ka telefone, mille eest on võimalik isegi raha saada. Ja isegi kui sa liiga vana seadme eest raha ei saa, siis viiakse see sinu eest õigesse kohta ära - see läheb lammutusse ja võetakse välja ressurss, mis saab minna uuesti kasutusse,» sõnas koristuspäeva loovjuht.

«See on oluline, et me ei toodaks maailma juurde asju uutest maavaradest. Tasub võtta vanu asju ja vaadata, kas neid saab taaskasutada. Vaadake meie lehel ringi ja uurige, kus Ringy sel nädalal on. Tean seda, et laupäeval on nad kindlasti Tallinnas Telia maja ees olemas,» lisas Normet.

Maailmakoristuspäeva tänavuseks kohalikuks juhtmõtteks on «Laulame Eestimaa puhtaks!». «Tegelikult on see väga loomulik idee. Me sageli koguneme eestlastena kokku just laulmise tõttu - see on nii meie asi. Tore on talgude korras nüüd aga midagi kasulikku ja head teha. Kõigepealt loome endale hea meeleolu ja selle pealt saame tegelda koristusega,» täpsustas Mart Normet raadio Elmar päevaprogrammis. 18. septembril kell 12.00-13.00 kõlavad Raadio Elmar eetris tuntud koorilaulud, mida koosseisud üle Eesti kaasa laulavad - ikka sellest, et ühine koristuspäev veelgi sujuvamalt ja rõõmsamalt mööduks.