Selleks, et planeeti defineeritaks kui piirideülest, peab see liikuma taevas ekliptika suhtes kas eriti kõrgel või eriti madalal. Ekliptika on kujuteldav suurringjoon taevasfääril, mida mööda Päike näivalt oma aastateekonnal kulgeb. Ekliptika asub taevaekvaatori suhtes nurga all 23° 27'. Kui mõni planeet kaldub oma trajektooril parajasti sellest nurgast kaugemale, siis see planeet ongi piiridest väljunud. Planeedid, mis piiridest väljuvad, on tavaliselt kas Kaksikute, Vähi, Amburi või Kaljukitse märgis - need on sodiaagimärgid, mis asuvad suvise ja talvise pööripäeva ümbruses.