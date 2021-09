Maailmakoristustalgud tulevad taas – põhiline koristuspäev on eesoleval laupäeval, ent koristusaktsioon kestab 24. septembrini. Suurtest autorehvidest ja loodusesse jäetud mööblist on edasi liigutud pisiplasti ja suitsukonide ohtlikkuse teadvustamiseni. Osale üksi, töökaaslaste, sõprade või perega. Lastega osaledes jääb sellest ehk selline mälestus, et tulevikus on ilmakoristustalgutel üha vähem teha.