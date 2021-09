Eestlased armastavad leiba ja see kajastub väga hästi ka toidupoodide riiulitelt: valik on tohutu ja maitseid jagub igaühele.

Leiba tuleks osta ja tarbida nii, et see ei satuks prügikasti. Leib säilib kõige paremini kõhus, seega tasub see süüa värskelt ja alles siis järgmine päts koju tuua. Õnneks on poodides müügil ka poolikud pätsid.