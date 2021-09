Fotograaf pildistas Islandi taevas haruldast fenomeni

Polaarstratosfääri- ehk pärlmutterpilved on nii erakordsed, et tunduvad suisa ebamaised. Need on pastelsed, pärlmutterjad, lainjad või läätsjad ning neid võib näha enne päikesetõusu või vahetult pärast loojangut.

Pilved tekivad talvisel ajal polaaraladel, stratosfääris 15–30 kilomeetri kõrgusel. Eesti entsüklopeedia andmetel tekivad need tavaliselt laiustel 55–60 kraadi ning neid näeb Päikesest 10–30 kraadi kaugusel. Arvatavasti põhjustab neid päikesekiirte murdumine, peegeldumine ja difraktsioon väikestel veepiiskadel ja jääkübemetel. Vajalik on ka eriti külm õhk, mis jääb –70 ja –90 kraadi vahele.

«Peagi on talv käes ning meil on taas lootust kogeda polaarstratosfääri pilvi,» kirjutas Kristleifsson oma kontol ning lisas, et fotod, mis on postitusega kaasas, pärinevad selle aasta algusest, kui tal õnnestus erakordset ilu nautida suisa seitse tundi järjest. «Nad püsisid terve päeva, mis on väga haruldane,» märkis fotograaf.