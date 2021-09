Metsatulekahjud ohustavad kuulsaid hiidsekvoiasid

Sekvoiade rahvuspark on koduks nn hiiglaste metsale – iidsete hiidsekvoiade hiiele, mille hulgas ka ligi 84-meetrine Kindral Sherman. Kindral Shermani nime kandev puu on mahult maailma kõige suurem puu.

Metsatulekahjud on küll sekvoiade jaoks loodusliku regeneratsiooniprotsessi üks osa, kuid ekspertide sõnul on oht, et kliimamuutuste tõttu intensiivsemaks muutunud metsatulekahjud hakkavad neid siiski hoopis hävitama.