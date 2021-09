UURING ⟩ Kuutsüklid mõjutavad mehi naistest märksa enam

«Pärast noorkuud hakkab Kuu kuni täiskuuni aina eredamaks muutuma, seda nimetatakse ka kasvavaks kuuks,» selgitab ta. «Muutub ka Kuu meridiaani ajastus – see tähendab, et hetk, mil Kuu on taevalael kõige kõrgemal, nihkub südapäevalt südaöö poole.»