Hingad läbi nina või suu? Üks neist on kaalu alandamisele palju kasulikum

Enamik inimesi ilmselt ei mõtle palju sellele, kuidas nad hingavad – see toimub automaatselt. Meelde tuleb hingamine ehk vaid siis, kui nina kinni või mask kuidagi eriti segavaks muutunud. Paljud inimesed hingavad ka magades läbi nina, ilma et ise seda teaksid. See aga võib viia mitme tervisehädani, näiteks astma, allergiad, hammaste lagunemine jne.

Bioloogiliselt oleme me ehitatud nii, et peaksime hingama eelkõige siiski läbi nina. Nina mängib tähtsat rolli, et filtreerida välja kahjulikud osakesed enne, kui need meie organismi jõuavad. Samuti toimus ninas temperatuuri reguleerimine, nii et õhk, mis meie kopsudesse jõuab, pole liiga kuum või liiga külm. Kui me hingame läbi suu, suureneb ka risk haigestuda.