VIDEO ⟩ 3 asendamatut nippi, kuidas leida hotellitoast üles piilukaamerad

Marcus Hutchins on endine häkker, keda on kuritegudes ka süüdi mõistetud. Nüüd on ta pühendanud oma elu inimestele küberturvalisuse tõdede õpetamisele. TikTokis annab ta nõu, kuidas Airbnb või mõne teise taolise vahendusfirma kaudu rendile võetud toast salakaameraid leida. Tema piilukaamerate leidmise nõuanded kehtivad lisaks Airbnb-le ka hotellis või kõikjal, kus sa pole oma privaatsuses kindel.

Kõigepealt tasub üle vaadata kohad, kuhu potentsiaalsel jälitajal võiks olla huvi seadeldist paigaldada. Selleks on näiteks voodiümbrus ja duširuum. Oma videos toob ta näitena suitsuanduri, mis on paigaldatud otse voodi kohale.

«Et näha, kas seadeldises on kaamera, tuleks sinna suunata erk valgusjuga,» õpetab ta. «Kaameralääts peegeldab tagasi sinakalt.»

Sama trikki võid testida oma telefoni peal – vaata selle kaamerat taskulambiga, siis näed kohe, millist sinist läiget otsima peaksid.

Veel toob ta näiteks elektronkella, mille sihverplaat on küll peeglist, kuid jällegi tuleb appi taskulamp – ereda valguse abil on võimalik läbi peegli näha ning paljastub piilukaamera. «See tehnika töötab ka kahepoolsete peeglite puhul,» juhatab Hutchins.

Tema videos on kaamera peidukohaks ka seinakontakti lülitatud kellalaadija. Taskulambiga vaadates on näha sinakat läiget, mis imepisikesest august vastu vilksatab ja võiks kergesti kahe silma vahele jääda.

Hutchins märgib ka, et paljud kaamerad kasutavad pimedas nägemiseks infrapunavalgust, nii et pimedas on seda näha, kui võtta appi telefonikaamera – ekraanil on infrapunatäpikesed ilusasti näha, kuigi paljale silmale jäävad need nähtamatuks. «Selle tuvastamiseks töötab paraku vaid telefoni esikaamera, kuna tagumisel kaameral üldiselt on IR-filter,» märgib Hutchins.