Uuring: ligi viiendik vanemaid kahetseb lapsele pandud nime

Paljudel vanematel on nii tüdrukute kui ka poiste nimede jaoks mitu valikut, samas kui mõned eelistavad sooneutraalseid nimesid. BBC andmetel selgus küsitlusest, et ligi viiendik vanematest (18 protsenti) kahetseb oma lapsele valitud nime.

Nime valimine on üks esimesi asju, mida uued vanemad teevad, nii et teatud mõttes on nime kahetsemine lapsevanemaks olemise osa - näete palju vaeva ja proovite paljudele inimestele korraga meeldida, kuid lõpuks saate ikkagi ämbritäie külma vett kraesse.

Lohutus on see, et enamik lapsi «kasvab» oma nimega ühte ja need, kes seda ei tee, saavad alati teise nime valida.

Uuringu kohaselt hakkavad paljud vanemad nimevalikut kahe esimese nädala jooksul kahetsema. Kuigi paljud kahetsevad oma valikut, on vaid kaks protsenti muutnud lapse nime ja üheksa protsenti on kaalunud nime muutmist.

Uuringu kohaselt oli nimevaliku kahetsemise kõige levinum põhjus see, et nimi osutus liiga populaarseks (25 protsenti). Teine levinud põhjus oli see, et nimi ei tundunud õige (21 protsenti), samas kui 20 protsenti ütles, et neile pole nimi kunagi meeldinud ja neid survestati valiku tegemisel.