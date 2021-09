3 astroloogilist märki, et see inimene on sinu jaoks väga oluline

Kui otsida astroloogiast inimest kõige tugevamalt defineerivamaid omadusi, siis tuleb vaadata tema Päikest, Kuud, tõusumärki ja Kuu Põhjasõlme. Päike on tema eneseväljendus ja väline põhiolemus, läbi mille ta heidab valgust oma maailma. Kuu on tema sisemine hingeelu ning sügavamad tunded ja vajadused. Tõusumärk on tema välimus ning automaatsed maneerid ja hoiakud, läbi mille ta eluga instinktiivselt suhestub. Kuu Põhjasõlm on tema kõige tugevam sisemine nälg teatud kvaliteetide ja omaduste suhtes, mis aitavad tal vabaneda karmast.