Progresseerunud Veenus näitab, mis on need põhiomadused, mida sa praegu läbi oma suhete õpid ja omandad. Sa saad elult parajasti just selliseid suunamisi ja kogemusi, et sügaval sees armastajana kasvaksid ja areneksid.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Oleme jõudnud progressioonide uurimisel Veenuseni. Tuletame meelde, et astroloogias näitab progresseerunud kaart, kelleks ja milliseks inimene parajasti on kujunemas. Progresseerunud kaardis vastab üks päev ühele aastale - see tähendab, et kui oled 30-aastane, tuleb vaadata taevakaarti, mis avanes 30 päeva pärast su sünnipäeva. Muster, mille saame sünnikaardi näol sündides kaasa, jääb alati meiega ning on siin elus meie teejuhiks, kuid elukogemus muudab ja kasvatab meid.