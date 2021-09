EKSPERIMENT ⟩ Elise: tellisin ühest putkast wrapi, kuid nemad saatsid mulle hoopis...

Elise kirjeldab oma möödunud nädala kogemusi nii:

«Uskumatu, et väljakutset on jäänud veel ainult kuu aega! Sellel nädalal otsustasin, et olen enda vastu vähem range ja lubasin endale ka kaks väikest cheat-meal'i, milleks olid venna sünnipäeval pool tükki juustupitsat ja kaks Vahvlihaldjate krõbedat vahvlit.

Samuti juhtus sellel nädalal täiesti kogemata selline olukord, et tellisin ühest falafeli putkast wrapi, mis osutus mitte-veganiks. Kuigi menüüle ja ka putkale oli peale kirjutatud vähemalt neljas kohas «vegan», siis juba wrapi kättesaades märkasin, et menüü alla oli väikselt kirjutatud «küsige teenindajalt vegan alternatiivi». Ehk siis sain wrapi tavalise jogurtikastmega, aga sõin selle ikkagi ära.

Siinkohal tahan välja tuua, et minu jaoks oleks kindlasti suurem probleem toidu raiskamine, kui igal hetkel sada protsenti vegan olemine, seega loomulikult sõin selle wrapi ära ja ei hakanud mingit suuremat jama korraldama.

Samuti olen mõelnud, kuidas pärast väljakutse lõppu edasi minna ja ma olen suhteliselt kindel, et kuna tänaseks päevaks olen ma juba oma toitumis- ja poodlemisharjumusi piisavalt muutnud, siis poest jään suure tõenäosusega ostma vegantooteid. Küll aga kui kuskil külas midagi pakutakse, siis ma ennast alati nii rangelt piirama ei hakka kui väljakutse ajal.

Sellega seoses tõi mu üks sõber välja sellise paralleeli, et kui mungale anda valida, kas süüa taimset või loomset, siis ta igal juhul valib taimse, kuna see on maailmale ja ka tema tervisele vähem kurnav. Kui aga talle tuuakse kingina loomne toit, siis ta selle sööb ära, kuna muidu läheks see täiesti raisku, mis tähendab, et loom suri täiesti asjata. Ka mina arvan, et kui veganlust ei praktiseerita esmajoones tervislikel põhjustel, siis just enda tarbimiskultuuri muutes on võimalik loomade heaolu kõige rohkem muuta.

Jätkates aga lõbusamatel teemadel, siis sellel nädalal osalesin esimest korda elus baby shower'i peol! Tüdrukud olid kõik nõus proovima veganmuffineid ja leidsin «Jah, see on vegan!» Facebooki grupist imelise koogihaldja, kes tegi meile muffinid. Valikus olid šokolaadi-metsapähkli, sidruni-India pähkli ja banaanileiva muffinid. Lisaks sellele, et need olid ülimaitsvad, olid need ka niiiii ilusad!

Peole tellitud muffinid. FOTO: Erakogu

Samuti sain sellel nädalal teha midagi täiesti esmakordset, milleks oli raadiointervjuu. Robin Juhkental kutsus mind rääkima oma kogemusest «10 nädalat veganluseni» väljakutses R2 saates «Pulss». Intervjuu oli väga tore ja positiivne, soovi korral saab seda ka kuulata SIIN.

Lõpetuseks tooks veel välja ühe mõtte, millele samuti sellel nädalal (ja ka eelnevalt) olen palju mõelnud. Nimelt küsitakse mult tihti, et kui peres on taimetoitlane või vegan, siis kas talle peab eraldi hakkama süüa tegema. Ei, kindlasti ei pea! Mina olen terve aja saanud, ka näiteks sõpradel külas käies, väga hästi hakkama nii, et kui tehakse midagi süüa, siis esimesena saab valmis taimne osa toidust ning siis lisatakse juurde näiteks liha, juust, koor ja muu. Mõned näited: karri, supid, pasta või isegi näiteks kartulivorm, mida sellel nädalal tegime.

Maitsev kartulivorm. FOTO: Erakogu

Kui sinagi oled huvitatud veganlusest ja soovid selle maailmaga lähemalt tutvuda, siis liitu rahvusvahelise programmiga «10 Weeks to Vegan» ehk «10 nädalat veganluseni». Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus ja Vegan Oureachi koostöös on nüüd võimalik veganväljakutse vastu võtta ka eesti keeles. Selleks tuleb rippmenüüs valida Eesti verisoon.