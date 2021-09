Saladus, kuidas araabia meeste rõivad alati valged püsivad

Araabia Ühendemiraatide rahvusliku rõivastuse ajalugu ulatub muidugi sajandite taha ning on tihedalt seotud kliimaga, kus see riik asub.

Dubai rajati keset kõrbe, kus on aasta läbi kuum ning temperatuurikraadid võivad olla 45 plusskraadi ümber. Lisaks on seal palju liivatorme. Seetõttu on riietuse peamine funktsioon nahka päikesekiirguse ja juukseid tolmu eest kaitsta. Lisaks peab see tagama piisava õhutuse.