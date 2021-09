Kliimapagulastest Hispaanias: milline piirkond on elamiseks parim ja kui kallis on sealne ostukorv?

Miks mitte kolida talveperioodiks Hispaaniasse? Paljud kaasmaalased omavad selles vallas aastatepikkust kogemuste pagasit. Thomas Kiilaspää jagas tagasisidet, mida suur samm kolimise ja võõrsil elamise osas meile pakkuda saab.

Kiilaspää avaldas peamise põhjuse, miks seada oma talvekodu just Hispaaniasse. «Esimeseks asjaoluks on kindlasti plusspoolega temperatuur. Isegi hetkel, septembrikuus on Hispaania lõunarannikul 26 kuni 31 kraadi sooja. Sel rannikualal elab hetkel ligikaudu 3000 eestlast,» sõnas ta.

«Inimesed lähevad sinna piirkonda väga erinevatel põhjustel, kindlasti on seal perepõhiseid valikuid. Mõnes peres on isegi lapsed kohalikes firmades töötamas. On inimesi, kes on üürivilla või -korteri võtnud endale pikemaks ajaks. Hispaanias ongi trendiks just nimelt pikaajaline rent,» lisas mees.

Kiilaspää soovitas eestlastele põnevaid piirkondi, kuhu end sisse seada. «Meie eestlastena teame, et on Barcelona, siis tuleb tükk tühja maad ja seejärel on kaardil Malaga ja Marbella. Tegelikult on seal palju enamat! Tegin põhjaliku kaardistamise ja uurimise, enne kui otsustasin endale kinnisvara soetada. Leidsin sellised piirkonnad nagu Costa Blanca ja Costa Cálida. Seal on vesi tunduvalt soojem kui näiteks Costa del Solis, temperatuuride erinevus on isegi kuni 5 kraadi. Ilmastik on Costa Blanca ja Costa Cálidas samuti kuivem - mida veel tahta? Populaarse Costa del Soli ilma muudab ekstreemsemaks näiteks Golfi hoovus,» sõnas ta.

«Kõikidel pole võimalik muidugi nii pikalt kolimiseelsesse uurimistöösse panustada. Olen mitmeid eestlaseid nende elukohtade otsinguil aidanud. Minu tegemisi saab ka Facebookist jälgida. Enda puhul saan küll öelda - tegin tööd, nägin vaeva, kuid olen täna õnnelik,» lisas mees.

Kiilaspää märkis, et asjaajamine ja paberimajandus on Hispaanias küll tükkmaad keerulisem kui Eestis ja sellega peaks juba eelnevalt arvestama. «Eriti puudutab see mingeid suuremaid tehinguid - näiteks kui peaksid ostma või müüma autot ja kinnisvara. Selle kõige tarvis on vaja teatud paberit koos isiklike andmetega, mille saab kätte väga lihtsalt ka Hispaania suursaatkonnast Tallinnas,» sõnas ta.

Kiilaspää lisas, et eestlastesse suhtutakse piirkonnas hästi, kuid kasuks tuleb kindlasti teatav hispaania keele oskus. «Olen ka isegi mõne sõna ära õppinud ning sellega pannud kohaliku teenindaja suunurgad ülespoole. On tähtis, et oskaksid teatud sõnu ning lauseid - sind võetakse kohe omaks,» soovitas ta.

Mees avaldas ka nüansse elukalliduse osas. «Seda on jälgitud juba aastaid ja üks on selge - ostukorv Hispaanias on ikka poole odavam! Olen ise majandusinimene ja jälgin seda samuti üsna piisaval määral,» lisas ta raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».