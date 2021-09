Halvad harjumused, mis põhjustavad hommikuti «padjanägu»

Kui su nägu on pidevalt loppis ka pärast kuut kuni kaheksat unetundi, peaksid järele mõtlema, kas asi on ehk sinu magamisharjumustes. Valesti magamine tähendab seda, et su siseorganid ja nahk on tundide kaupa surve all – nahk venib, mis omakorda toob kaasa paistetuse ja kortsud.