OTSID TÖÖD? ⟩ 10 põhjust, miks sinu CV kõrvale võib jääda

Tragikoomilises ja elulises uues Eesti mängufilmis «Sandra saab tööd» (režissöör Kaupo Kruusiauk) otsib peategelane teadlane Sandra Mets (Mari Abel) uusi väljundeid, kui on samuti töö kaotanud. Millisteks kujunevad välja tema intervjuud ja katsumused erinevate tegelaskujudega, saab näha kinodes juba 24. septembrist.

Koostöös Karjäärikeskusega on siin soovitused, mis oleksid ära kulunud filmi peategelasele Sandrale ning kuluvad ära kõigile teistele.

Kirjavead

Väga lihtne ning korduvalt rõhutatud punkt. Miks siis ikka veel jõuavad juhtide lauale vigased CV ja motivatsioonikirjad? Enda kirjutatud tekstist on vigu väga raske leida, sest sa tead, kuidas on õige. Mõned nipid: lase oma CV teisel inimesel üle lugeda. Tõsta tekst trükitähtedesse, prindi välja ja loe paberil. Loe teksti tagantpoolt ettepoole – see sunnib sind süvenema ja leiad vead ning sõnakonarused kergemini.

Sinuga ei saa kontakti

Vahel võib põhjus olla lihtne – väike viga telefoninumbris või meiliaadressis ja info ei jõuagi sinuni. Kontrolli oma andmed enne saatmist üle. Tööotsinguperioodil ära jäta vastamata tundmatutelt numbritelt tulevatele kõnedele ja kui sa ei saa mingil põhjusel vastu võtta, helista tagasi. Jälgi ka oma meilipostkastis rämpsposti jõudnud kirju.

NB! Vormista endale korrektne meiliaadress: kiisumiisu@hotmail.com või Terminaator666@gmail.com ei jäta sinust tõsiseltvõetavat muljet.

See pole see, mida küsiti

Loe tähelepanelikult läbi, mida tööandja kandideerijalt ootab. Kas sa oled ka õige inimene? Kas CV-d ja kaaskirja oodatakse eesti või inglise keeles? Kas on vajalik ära märkida palgasoov? Kas tuleb kaasa panna ka kodutöö või vastata mõnele küsimusele? Vahel on tööpakkumistes palve lisada CV saatmisel ka märksõna, «Turundusspetsialist», «Vanemmüüja» vms. Ära eira seda, tihti on käimas mitu konkurssi samaaegselt ja sinu CV ei jõua õigesse kohta.

Ära lihtsalt ütle – kirjelda

Ametikoht «peaspetsialist», «tegevjuht», «tööline» ei ütle mitte midagi sinu sobivuse kohta antud ametikohale. Kirjelda lühidalt, mis olid sinu peamised tööülesanded ja vastutus ning pööra erilist rõhku tegevustele, mis sind soovitud ametikohas ees ootavad. Suurepärane, kui saad CV-le lisada ka oma portfoolio tehtud töödest. Eriti oluline on see turundus- ja meediavaldkonnas, aga proovi seda nippi ka ehitaja, siseviimistleja, lasteaiaõpetaja või kondiitrina.

Näita ennast

Sul on töö/haridusalaseid saavutusi, mille üle oled uhke? Pane kirja, kui need seostuvad sinu soovitud ametikohaga. Kui kannad tiitlit «Parim kolleeg» või «Aasta müügimees», märgi see ära. Kui sinu diplomitöö seondub valdkonnaga või oled osalenud mõnes tulevasele tööandjale huvi pakkuda võivas projektis või teinud vabatahtlikku tööd – pane kirja. Kõik, mis sind positiivsest ja põnevast küljest näitab, on hea. Hobidega ole pigem ettevaatlik, kuid lisa siiski mõni sind positiivsest küljest näitav tegevus.