Enamasti on abielulahutus inetu ja vahel tuleb seda ette ka seal, kus üldse ei arvaks. Üks selline leidis aset 1930. aastate lõpus. Kuigi valitses vaikiv ajastu ja ajakirjandusel oli suu lukku keeratud, tilkus siiski läbi üksikasju, mis pani paljusid pead vangutama. Selle draama peategelasteks olid tolleaegne evangeelse luteriusu kiriku piiskop Hugo Bernhard Rahamägi ja tema naine Edith.

Mõisapreilist usumehe abikaasaks

Neid eesti rahvusest inimesi ei ole just palju olnud, kes on saanud end nimetada mõisapreiliks. Aga Edith Hendrikson võis end õigusega just nii nimetada. Ta oli sündinud 6. märtsil 1893. aastal Viljandis ja kolm aastat hiljem ostis tema isa Jaan Helme kihelkonnas asunud Leebiku mõisa ühes Vanamõisaga. Peale mõisate võõrandamist jäeti perekond Hendriksonidele mõisasüda alles.