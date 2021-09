Ööl vastu kolmapäeva kell 03:14 siseneb meesenergiat juhtiv planeet Marss Kaaludesse. Marss annab meile füüsilist energiat, tahet, otsusvõimet, initsiatiivikust, võitlusvaimu ja motivatsiooni. Kaalud on aga tasakaalukas ja diplomaatiline naiselik energia, mille loomulikuks valitsjaks on Veenus. See tähendab, et Marss siseneb oma polaarse vastandi pärusmaale ning peab saama seal hakkama järgmised kuus nädalat. Sellepärast öeldakse, et Marss Kaaludes on languses - selline Marss on nõrgestatud ning tunneb end ebamugavalt.