Algas esimeste klasside laste ranitsatoetuse taotluste vastuvõtt

«Linn hakkas ranitsatoetust ühes osas välja maksma, sest just sügisel, kooliaasta alguses on lapsevanematel erinevaid väljaminekuid väga palju – ranitsad, koolitarbed, spordiriided jne. Seeläbi on ranitsatoetus just sel ajal suureks abiks, leevendades perede rahalist koormust. 320 euro suurune toetus makstakse korraga välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist,» ütles abilinnapea Betina Beškina.