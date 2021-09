SODIAAGISOSINAD ⟩ Veenus Skorpionis, Marss Kaaludes: suhetes on toimumas arengud ja võnked

Soovitused nädalaks

NÄDALAKAART

Ülempreestrinna sümboliseerib meie intuitsiooni ja sügavaid (naiselikke) tarkusi. See kaart viitab, et on hea aeg süveneda sellesse, mis toimub meie hinges – leida kontakt oma sisetundega ja usaldada, et see juhib sind läbi kõige keerulisemate olukordade. Mõnes mõttes on Ülempreestrinna väga sobilik kaart sellesse retrograadide perioodi. Asjad, mis meie ümber on hetkel toimumas, ei pruugi olla need, mis nad esmapilgul paistavad, ja ka hinges toimub suur töö ja ümberkehastumine.