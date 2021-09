Maali Suitso iganenud steriliseerimisseadustest: Eesti riik, lase mul ise oma keha ja tuleviku üle otsustada!

Minu soov jääb minu tahtmiseks ja vaadates suuremat pilti, jääb hirm Eesti iibe negatiivse seisu pärast minu jaoks tähtsuselt alati alla planeedi tervise allakäigust, mille peamisteks põhjusteks on suurenev inimkond, liigne tarbimine arenenud ühiskondades ja ressursside ebavõrdne jaotus.

Ja oletame, et peakski juhtuma see stsenaarium, mida praeguse steriliseerimisseadusega soovitakse ära hoida: ma avastan, et ma siiski tahaksin pärast kirurgilist sekkumist emaks saada. Olen läbi mõelnud, et sel ebatõenäolisel juhul saaksin ma seda rolli täita lapsendades, surrogaatluse või in vitro viljastamise kaudu. Olen need variandid läbi käinud küll vaid mõtteharjutuse tasemel, sest tunnen ennast piisavalt ja tean, et steriliseerimine ei oleks otsus, mille ma kergekäeliselt langetaks.

Ma tahaksin, et meie salliv ühiskond hakkaks vaatama ka lapsi mitte soovivaid naisi (ja mehi!) normaalsena. Et minusugustel ei ole midagi viga, vaid meie soovid ja prioriteedid on mujal sellest, kuhu traditsiooniline maailmavaade on seni on võimaldanud vaadata. Et me ei ole tänamatud, kui me ei soovi ise lapsevanema rolli võtta ega soovi sama kogemust, mis meie vanematel. Et meie eesmärgid ja kohustused, aga ka rõõmud ja naudingud on mujal.

Samuti tahaksin ma, et naised, kes te tõsimeeli ei soovi last saada, ei annaks järgi ootuspärasusele, mis teie perekonnast või kultuuriruumist tuleneb. Meil kõigil on õigus elada ja luua oma elu autentselt, endale rõõmu ja rahu tooval viisi, kooskõlas oma sisemiste soovide, väärtuste ja arusaamadega.